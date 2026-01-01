Quatsch Comedy Club - DIE GROSSE QUATSCH WINTER SHOW
128 Min.Ab 6
128 Min.Ab 6
Quatsch Comedy Club - DIE GROSSE QUATSCH WINTER SHOW
Thomas Hermanns versammelt die angesagtesten Comedians des Landes zu seiner preisgekrönten "Die große Quatsch Winter Show" auf ProSieben. Ingo Appelt, Karl Lagerfeld alias Max Giermann, Bülent Ceylan, Matze Knop, Olaf Schubert und Johann König lassen es mit Stand-up-Auftritten im Festspielhaus Füssen am Schloss Neuschwanstein krachen. Auch die Freunde der Musik kommen auf ihre Kosten: Bernhard Hoëcker, Carolin Kebekus, Katy Karrenbauer, Tetje Mierendorf und Tobias Mann versuchen sich an einem Medley aus Musical-Hits... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben