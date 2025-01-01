Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Rabies: A Big Slasher Massacre

94 Min.Ab 18
Screamtime94 Min.Ab 18
Screamtime
Rabies: A Big Slasher Massacre

Rabies: A Big Slasher Massacre

Tali und Ofer sind Geschwister. Da sie sich aber ineinander verliebt haben, reißen sie aus und verstecken sich in einem Wald. Alles scheint gut zu werden, bis sie einem bestialischen Killer begegnen. Doch nicht nur die beiden machen Bekanntschaft mit dem brutalen Serienmörder, auch ein paar Freunde auf dem Weg zu einem Tennisspiel werden Teil einer perfiden und brutalen Mordserie. Ein Jagd- und Versteckspiel ohne Gleichen beginnt.

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH