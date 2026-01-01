Rache außer Kontrolle: Miamis grausamste Entführung | True Crime Doku
Im August 1984 wurde der Sohn eines wohlhabenden Immobilienentwicklers vor dem Geschäft seines Vaters in Miami entführt. Kurz darauf forderte ein selbsternannter Terrorist ein Lösegeld von 3 Millionen Dollar, woraufhin das FBI eingeschaltet wurde. Zeugen beschrieben das Fluchtauto, was den Verdacht auf zwei kolumbianische Staatsangehörige lenkte, die eine offene Fehde mit der Familie des Entwicklers hatten. Die Ermittler mussten jedoch vorsichtig vorgehen, um ihre Vermutungen nicht preiszugeben und dadurch die Drohungen des Entführers noch zu verschlimmern. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.