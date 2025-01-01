Rain Man
129 Min.Ab 12
Charlie Babbitt ist ein junger, skrupelloser Autohändler. Als sein Vater stirbt, erbt Charlie nur Erinnerungsstücke; die Millionen erbt sein Bruder Raymond. Bis zu dieser Stunde wusste Charlie nicht einmal, dass er einen Bruder hat. Raymond ist Autist und lebt in einem Heim. Der herzlose Charlie glaubt, leichtes Spiel zu haben: Er entführt Raymond, um diesen dazu zu bringen, ihm die Millionen zu überlassen. Doch am Ende der gemeinsamen Reise wartet auf Charlie eine Überraschung.
Genre:Drama
Produktion:US, 1988
Copyrights:© MGM International Television Distribution