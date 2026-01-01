Rapa Nui - Geheimnisse der Osterinsel
52 Min.Ab 6
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Rapa Nui - Geheimnisse der Osterinsel
Bekannt ist die Osterinsel für ihre Moai. Rund 1000 dieser imposanten Steinstatuen prägen das Landschaftsbild. Woher kamen die Statuen, welche Bedeutung hatten sie für die Inselbewohner - und wie transportierten diese die tonnenschweren Skulpturen aus Vulkanstein? Warum ist die einst bewaldete Insel heute so karg? Viele lang gehegte Annahmen über die Rapa Nui erwiesen sich als falsch. Mit modernsten Forschungsmethoden entdecken Archäologen die wahre Geschichte des abgelegenen Südsee-Eilands.
Genre:Spezial, Wissenschaft, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© welt