Rapfen auf Oberflächenköder
20 Min.Ab 12
20 Min.Ab 12
Rapfen auf Oberflächenköder
Raubfisch-Angeln: Rapfenangeln mit Oberflächenködern, unglaublich spektakulär und Spannend. Diese pfeilschnellen Räuber bringen das Wasser zum kochen, die Bremsen zum kreischen und den Angler in Extase. Wir erlebten einen Ausnahmetag am Wasser, jeder Fisch in unserer Reichweite raubte, das Wasser brodelte und wir waren mittendrin.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions