Rapfen und Döbel vom Belly Boat
32 Min.Ab 12
Rapfen und Döbel vom Belly Boat
Das Driftangeln vom Belly Boat ist besonders spektakulär und effektiv. Vor allem wenn wir mit Oberflächenködern auf Rapfen und Döbel unterwegs sind. Jeder Wurf geht an eine neue Stelle und hat somit das Potenzial die nächste Attacke zu provozieren. Überhängende Bäume, Steinpackungen, grasbewachsene Uferabschnitte und jede Menge weitere Topstellen befischen wir auf unseren 16 Kilometern, die wir an diesem Tag zurücklegen. Das verspricht jede Menge Bisse, heiße Drills und tolle Fänge in einer atemberaubenden Flusslandschaft.
