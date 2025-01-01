Raserjagd bei Starkregen - Gefährliche Verfolgung auf der A43!
10 Min.Ab 12
Gefährliche Verfolgung auf der A43! Sie verleitet viele Autofahrer zum Rasen. Was die Sache nun besonders gefährlich macht: plötzlich einsetzender Starkregen. Er erschwert nicht nur dir Sicht, sondern macht die Straßen auch noch gefährlich rutschig. Doch manche Bleifuß-Fans scheint das wenig zu kümmern.Die Focus TV Reportage geht mit den Autobahnpolizisten auf Raserjagd bei Starkregen.Nichts ist spannender als die Wirklichkeit – Reportagen über Themen, die Deutschland bewegen. Immer kritisch und investigativ, immer hautnah am Geschehen!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12
