Red Eagle
Bangkok droht in einem Sumpf aus Verbrechen und Korruption zu versinken. Wehrlos stehen die Bürger der Polizei und den Politikern gegenüber, die eine menschenverachtende Politik betreiben. Inmitten dieser verzweifelten Stimmung taucht ein Held auf: 'Red Eagle' (Ananda Everingham), ein Superheld mit roter Maske. Er jagt schmutzige Politiker und gemeine Verbrecher und sorgt für seine eigene Art von Gerechtigkeit, wenn das Gesetz nicht funktioniert. Seine Mission führt den ehemaligen Special-Task-Force-Soldaten und seine beiden Verbündeten direkt ins Zentrum des korrupten Apparats. Doch nicht nur die Mächtigen des Staates macht er sich zum Feind, auch die Unterwelt will den Störenfried loswerden. Und so trifft er bald auf 'Black Devil' (Ron Smoorenburg), einen grausamen Attentäter.