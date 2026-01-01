Red Sky
108 Min.Ab 16
108 Min.Ab 16
Red Sky
Buch Masters bekommt es als Top-Pilot einer Navy-Elite-Einheit mit seinem ehemaligen besten Freund und Partner zu tun, der mittlerweile als Handlanger für eine terroristische Vereinigung arbeitet. Dieser ist es offensichtlich gelungen, eine Massenvernichtungswaffe in ihre Hände zu bekommen und es ist Sache des Piloten, die Gefahr zu beseitigen und sein Verhältnis zu seinem Widersacher ein für alle Mal zu klären.
Genre:Action
Produktion:US, RU, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH