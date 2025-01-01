Red Surf
104 Min.Ab 18
Red Surf
Los Angeles, Hunderte von Banden. Tausende von Mitgliedern. Jeder gegen jeden. "Red Surf" erzählt die Story einer dieser Banden und ihrer Anführer Remar und Attila. Ihr Revier sind nicht die Straßen von Downtown L.A. oder das Villenviertel Beverly Hills, ihr Jagdgebiet ist der Ozean. Auf Jet-Skis mit frisierten Motoren jagen sie Schmugglern die Beute ab, um sie selbst zu verkaufen.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:United States, 1989
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH