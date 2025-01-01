Redbelt
Redbelt
In seiner Jiu-Jitsu-Schule in Los Angeles unterrichtet Mike Selbstverteidigung und Persönlichkeitsbildung. Sein Leben gerät aus den Fugen, als er einen Filmstar aus einer Prügelei rettet und dieser ihm einen Beraterjob bei seinem aktuellen Film anbietet. Doch Mikes Ideen werden von Promotern für Profi-Fights gestohlen - und es zeigt sich, dass ihm Ehre und Anstand wirklich über alles gehen ...
Genre:Action, Drama, Sport
Produktion:US, 2007
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH