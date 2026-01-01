Reif für den Galgen
Reif für den Galgen
Steve Burden ist ein Mann mit hartem Ruf: Ein Gesetzeshüter, der Verbrecher lieber tot als lebendig abliefert. Doch sein letzter Einsatz hat einen Schatten hinterlassen – der Outlaw, den er erschoss, wurde womöglich unschuldig in die Enge getrieben. Als Steve in der Stadt El Solito zum Deputy ernannt wird, folgt er einer Spur, die ihn genau dorthin zurückführt: Hier könnte der wahre Schuldige sitzen. Der einflussreiche Rinderbaron Rice Martin hält die Stadt mit Geld, Einschüchterung und seinen eigenen Leuten fest im Griff. Schnell wird klar, dass Martin keine Fragen duldet – besonders nicht von einem Mann wie Steve. Doch die Lage verkompliziert sich, als Steve Martins schöne, aber undurchsichtige Ehefrau Fern begegnet. Zwischen ihnen entsteht eine gefährliche Spannung, die Steves Ermittlungen ebenso vorantreibt wie bedroht. Während Steve tiefer in das Geflecht aus Korruption, Verrat und Mord eintaucht, gerät er selbst ins Fadenkreuz. Ein bezahlter Killer soll ihn ausschalten, und die Bürger von El Solito müssen sich entscheiden, ob sie weiter schweigen – oder dem „harten Mann“ helfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.