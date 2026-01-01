Reif für den Urlaub. So schön ist Deutschland
50 Min.Ab 6
50 Min.Ab 6
Reif für den Urlaub. So schön ist Deutschland
Sommerzeit ist Urlaubszeit - doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Reiseglück so nah sein kann? Die Reportage unternimmt eine Reise durch Deutschland, die Lust auf Abenteuer macht: Mit Übernachtungen an den entlegensten Orten, Ausflügen auf die höchsten Gipfel hierzulande und einem Einblick in das Leben vor hunderten Jahren.
Genre:Spezial, Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6