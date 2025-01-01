Renfield
90 Min.Ab 16
Nicholas Hoult und Nicolas Cage in einer Horror-Komödie von Chris McKay: Nach etlichen Jahren der Unterdrückung will Renfield seinem Boss den Rücken kehren. Viel zu lange hat er sich um den Egozentriker und dessen spezielle Vorlieben gekümmert. Unterstützung erhofft sich Renfield von einer Selbsthilfegruppe. Als aber sein Vorgesetzter dort auftaucht, sind auch die Gruppenmitglieder hilflos: Denn bei Renfields Boss handelt es sich um keinen Geringeren als Dracula höchstpersönlich.
Genre:Horror, Action, Comedy
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH