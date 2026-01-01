Resident Evil: Afterlife
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Resident Evil: Afterlife
Die Apokalypse durch die Umbrella Corporation hat beinahe alle Menschen mit einem Virus infiziert und in mörderische Untote verwandelt. Alice macht sich auf, um den skrupellosen Konzern endgültig zu vernichten und findet dabei weitere Überlebende. In Los Angeles hoffen sie und ihre Mitstreiter sicher zu sein, aber auch die Millionenmetropole ist von Zombies bevölkert. Wird die Stadt zur tödlichen Falle?
Genre:Horror, Action, Abenteuer, Thriller, Science Fiction
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH