Rettet das Dorf! Ein Landarzt und sein größter Wunsch
Rettet das Dorf! Ein Landarzt und sein größter Wunsch
Landärzte erfreuen sich in TV-Filmen größter Beliebtheit. In der Realität kämpfen sie vermehrt mit Nachwuchsproblemen: die Aussicht auf lange Anfahrten bei Hausbesuchen, viele alte Patienten, die viel Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchen und die zunehmende Bürokratisierung ihres Berufs lassen junge Allgemeinmediziner das Weite suchen. Pech für Dr. Ulrich Kneise, der 2011 schon seit Jahren vergeblich einen Nachfolger für seine 30 Jahre alte, gut gehende Praxis im schönen Schwarzwald suchte. Längst hat sich auch der Bürgermeister seiner Gemeinde in die Fahndung nach einem neuen Arzt eingeklinkt, immerhin wäre das Dorf ohne Praxis auch ohne ärztliche Versorgung. Focus TV dokumentiert damals den Alltag des Landarztes und seinen letzten Versuch, die Nachfolge zu sichern.