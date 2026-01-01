Return to Sender

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96 Min.Ab 16
MOVIEDOME96 Min.Ab 16
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Miranda Wells (Rosamund Pike) ist Krankenschwester mit Ehrgeiz. Sie will sich zur OP-Schwester qualifizieren und ein größeres Haus kaufen. Privatleben hat sie nicht viel, deshalb arrangiert eine Kollegin ein Blind Date für sie. Doch der Mann, der vermeintlich viel zu früh vor ihrer Tür auftaucht und den sie unbedacht ins Haus lässt, will kein romantisches Dinner. Er vergewaltigt sie brutal. Der Täter, William Finn (Shiloh Fernandez), wird schnell gefasst und verurteilt. Zum völligen Unverständnis ihres besorgten Vaters Mitchell (Nick Nolte) beginnt Miranda, ihrem Vergewaltiger zu schreiben, besucht ihn sogar regelmäßig. Ein therapeutisches Mittel, um sich dem traumatischen Ereignis zu stellen und sich davon zu befreien? Ganz langsam schleicht sich Miranda in das Vertrauen des Täters...

Genre:
Drama, Thriller
Produktion:
US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH