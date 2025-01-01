Ricky Stanicky
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Ricky Stanicky
Ein Lügenkonstrukt bringt drei Freunde in ein heikles Dilemma: Dean, JT und Wes nutzen ihren fiktiven Kumpel "Ricky Stanicky" seit Jahren als Vorwand für ihre Ausreden. Dieses Mal planen sie einen Party-Trip und um ihre Frauen zu täuschen, behaupten sie, Ricky sei erkrankt und benötige dringend ihre Hilfe. Doch der Schwindel droht bald aufzufliegen. Um sich zu retten, engagiert das Trio den Rockstar-Imitator Rod, der sich als Ricky ausgeben soll - mit unerwarteten Konsequenzen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution