Ride on: Die zweite Chance
121 Min.Ab 12
Jackie Chan als gealterter Stuntman, der noch immer einiges auf dem Kasten hat: Luo blickt auf eine große Karriere in der Filmbranche zurück. Der Stuntman und dessen Pferd haben in etlichen Kinostreifen für Erstaunen gesorgt. Doch langsam gehen die Ersparnisse aus besseren Zeiten zur Neige. Um sein Pferd nicht zu verlieren, bittet Luo seine Tochter und deren Freund um Unterstützung. Durch Zufall gerät ein Video von ihnen ins Internet und Luo scheint zu alter Form zurückzufinden.
Genre:Action, Tragikomödie
Produktion:CN, 2023
Altersfreigabe:
12
