R.I.F. - Ich werde Dich Finden!
87 Min.Ab 16
Der Polizist Stéphane freut sich auf einen Familienausflug mit seiner Frau Valérie und dem gemeinsamen Sohn Théo. Ein Autopanne bringt die Männer in eine Werkstatt, während Valérie an einer Tankstelle auf sie wartet. Es ist das letzte Mal, dass Valérie lebend gesehen wird. An der Seite eines Polizisten sucht Stéphane verzweifelt nach seiner Frau, bis er selbst ins Fadenkreuz der Ermittler gerät.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:FR, 2011
Altersfreigabe:
16
