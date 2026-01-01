Ringu - Das Original
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Ringu - Das Original
Nach dem bestialischen Tod mehrerer Teenagerinnen beginnt Reporterin Reiko Asakawa (Nanako Matsushima) auf eigene Faust in dem Fall zu recherchieren. Im Fokus der rätselhaften Ereignisse befindet sich ein mysteriöses Videoband. Es heißt: Wer es sich ansieht, stirbt innerhalb der nächsten 7 Tage! Die Spurensuche führt Reiko zu einer verfallenen Hütte im Wald. Dort stößt die junge Frau auf besagtes Videotape. Außerdem findet die Reporterin Hinweise darauf, dass ein ungesühntes Verbrechen in Verbindung mit den Zwischenfällen steht. Könnte der Fluch eines bösen Geistes wirklich real sein? - Buchverfilmung von Regisseur Hideo Nakata, die auf dem japanischen Horror-Roman „The Ring“ (1991) von Koji Suzuki basiert.
Genre:Horror, Thriller, Mystery
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.