Rise of a Warrior
86 Min.Ab 12
Rise of a Warrior
In einer vom Krieg zerrissenen Welt kämpfen verfeindete Stämme ums Überleben. Ein namenloser Krieger führt eine gnadenlose Kampagne – bis er von seinen eigenen Leuten verraten und dem Tod überlassen wird. Gerettet von einer geheimnisvollen Prinzessin und aufgenommen von einem verborgenen Stamm, erkennt er seine wahre Bestimmung: Er ist der Auserwählte, der das Schicksal aller entscheiden soll. Doch um das Gleichgewicht wiederherzustellen, muss er sich nicht nur seinen Feinden stellen – sondern auch seiner dunklen Vergangenheit. Ein Krieger. Eine Prophezeiung. Ein letzter Krieg.
Genre:Action, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
