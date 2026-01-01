Ritter der Verdammten
84 Min.Ab 16
Ritter der Verdammten
Nach gnadenlosen Angriffen auf sein Schloss schickt der König seine besten Ritter aus, um den Drachen zu besiegen, der sie belagert. Auf ihrem epischen Abenteuer begegnen sie teuflischen Wassersirenen, einer Gruppe von Kriegerinnen auf Rachefeldzug und einer unaufhaltsamen Armee von Untoten. Haben sie das Zeug dazu, ihre Mission zu erfüllen, und werden sie die geheimnisvolle Wahrheit hinter ihrer Reise aufdecken?
Genre:Action, Fantasie, Horror
Produktion:GB, 2017
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH