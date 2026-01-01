Ritter der Zeit
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Ritter der Zeit
Um zwischen seinem Volk und dem der Morlin endlich Frieden zu stiften, gibt König Francis seinem Magier den Auftrag, eine Uhr zu bauen, welche die Zeit beeinflussen kann. Doch die Hexe Karnissa stiehlt die Erfindung und beschleunigt somit den Alterungsprozess der Menschheit. Der 12-jährige James wächst so in kurzer Zeit zu einem Mann heran, und macht sich auf den Weg, die Hexe zu finden.
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film