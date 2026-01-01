Rivalen am Abgrund
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Rivalen am Abgrund
Die beiden Freunde Philipp Gabert und Dr. Nicolas Amberg sind begeisterte Hobby-Bergsteiger. Beide lieben Philipps Frau Julia. Eines Tages brechen sie zu einer schwierigen Bergtour auf. Es kommt zu einem Drama. Nur einer der beiden kommt von dem Ausflug zurück. Niemand weiß, ob es sich um einen Unfall oder um einen geschickt getarnten Mord handelt ... Rechte: ProSieben
Genre:Thriller, Abenteuer
Produktion:DE, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben