Rivalen: Haie vs. Orcas

Im Jahr 1997 werden zum ersten Mal Aufnahmen davon gemacht, wie mehrere Orcas einen Weißen Hai töten und dessen Leber verzehren. Nach einem solchen Zusammentreffen verschwinden alle anderen Haie aus der Umgebung. Forscher weltweit versuchen seitdem herauszufinden, wie die Tiere miteinander kommunizieren.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:
US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH