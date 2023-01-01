River Wild
River Wild
Ein fesselndes Drama mit Leighton Meester in der Hauptrolle: Die Geschwister Joey und Gray begeben sich gemeinsam mit drei Freunden auf eine Wildwasser-Tour. Doch einer aus der Gruppe hat keine guten Absichten und was als Abenteuer beginnt, wird zum Albtraum. Die vier Unwissenden erfahren schnell, wie gefährlich ihr angeblicher Freund ist und müssen sowohl gegen ihn als auch gegen die Elemente ums Überleben kämpfen.
Genre:Thriller, Abenteuer
Produktion:US, 2023
Copyrights:© 2023 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.