Road Games - Steig' nicht ein!
Nachdem Jack (Andrew Simpson) während des Frankreichurlaubs seine Freundin und all sein Hab und Gut verloren hat, versucht er per Anhalter zurück nach England zu kommen. Das erweist sich jedoch als komplizierter als gedacht, denn in der ländlichen Gegend treibt der sogenannte 'Road Killer' sein Unwesen. Kein Auto will den jungen Tramper mitnehmen. Als Jack auf die hübsche Véronique (Joséphine de La Baume) trifft, scheint sich endlich alles zum Guten zu wenden. Die beiden werden von einem netten, älteren Franzosen in dessen Landhaus eingeladen, wo neben einem gemütlichen Schlafplatz auch ein opulentes Abendessen warten soll. Doch Jack und Véronique haben die Rechnung ohne den Hausherrn gemacht.
Genre:Thriller
Produktion:UK, 2015
Altersfreigabe:
16
