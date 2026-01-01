Robert 4 - Die Rache der Teufelspuppe
Robert 4 - Die Rache der Teufelspuppe
Das mystisch-okkulte Buch mit dem der Spielzeugmacher Amos Blackwood es geschafft hat, leblose Puppen zu dämonischem Leben zu erwecken, ist in die Hände des Nazis Joseph von Hammersbeck gefallen. Noch bevor er es der Heeresführung übergeben kann, kommt es zu einer Ausein-andersetzung mit seiner Frau Eva, die daraufhin mit dem Buch die Flucht ergreift. Aber auch Eva bringt das Buch nur Unglück und es landet schließlich wieder in den Händen von Amos. Der will es schnellstmöglich fortschaffen und besteigt in Rosenheim einen Zug Richtung Nürnberg, immer verfolgt von Nazi-Schergen. Hitlers Geheimdienst ist jedoch auch an Bord des Zuges und Amos sieht nur eine Möglichkeit, seine Haut und das Buch zu retten: Er muss Robert und die anderen Puppen, die er mit sich führt, wieder zum Leben erwecken...