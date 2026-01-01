RoboCop 2
112 Min.Ab 16
112 Min.Ab 16
RoboCop 2
Detroit, Anfang des 21. Jahrhunderts: Nach einer Atomkatastrophe herrscht Chaos in der Stadt. Die Polizei streikt, die Bürger, darunter viele Obdachlose, sind hilflos und damit eine leichte Beute für die schwer bewaffneten Banden des Drogenkönigs Cain. Doch RoboCop, ein künstlicher Superpolizist - halb Mensch, halb Maschine - sagt den Verbrechern den Kampf an. Diese aber setzen OCP, RoboCops Nachfolgemodell, das die völlige Kontrolle über Detroit sichern soll, als Waffe ein.
Genre:Science Fiction, Action
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MGM International Television Distribution