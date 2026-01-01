RoboCop
99 Min.Ab 18
99 Min.Ab 18
RoboCop
Das Jahr X in naher Zukunft - in Detroit steht die Polizei einer Welle von Gewalt machtlos gegenüber. Die Firma "Omni" hat zur Bekämpfung der hohen Kriminalität das RoboCop-Programm entwickelt: Der ermordete Polizist Murphy wird revitalisiert und in eine stählerne, hochgerüstete Law-and-Order-Maschine verwandelt. Als RoboCop soll er nun gnadenlos das Böse verfolgen. Doch sein Gedächtnis ist nicht vollkommen ausgelöscht. Murphy macht sich auf die Suche nach seinen Mördern ...
Genre:Science Fiction, Action
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© MGM International Television Distribution