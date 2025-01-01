Roboshark
Horror meets Sci-Fi: Dass Haie dem Menschen gefährlich werden können, überrascht niemanden. Wenn das Tier hingegen mithilfe außerirdischer Technik zum Cyborg mutiert, ist die Panik groß. Also versucht Reporterin Trish, die Menschen in Seattle vor dem gefährlichen Hybrid zu warnen, der bald schon eine lange Liste von Opfern vorweist. Dann aber stellt sie fest, dass das Wesen auch eine gute Seite hat und beschließt, ihm zu helfen. Das Militär hat die Jagd jedoch schon eröffnet.
Genre:Science Fiction, Horror
Produktion:BG, 2015
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH