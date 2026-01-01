Robot Metropolis
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Robot Metropolis
Belgrad in der nahen Zukunft, 2074: Edit studiert Psychologie und steht mit einem bestimmten Examen auf Kriegsfuß. Nachdem sie das sechste Mal durchgefallen ist, lässt sie sich einen gestohlenen Militärchip implantieren, der ihre Erinnerungen aufzeichnet. Edits Bekanntschaft mit dem Mathematik Genie Abel führt sie zu einer mysteriösen Formel, die dank ihres Chips berechnet werden kann. Doch der Chip entwickelt eine parallele Persönlichkeit, die Macht über Edit gewinnt – kann sie die Technologie in sich selbst besiegen und ihre Menschlichkeit bewahren?
Genre:Animation, Science Fiction
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH