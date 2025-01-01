Robotropolis
82 Min.Ab 16
'New Town', die Stadt der Zukunft. Roboter sind hier normale Mitglieder der Gesellschaft, die wie Menschen arbeiten, spielen - und töten! Vor den Augen einer Gruppe Reporter bricht ein Aufstand der Maschinen los, der die friedliche Utopie in einen apokalyptischen Alptraum verwandelt. 'New Town' gleicht einem Schlachtfeld, auf dem die letzten Überlebenden nur eine Chance haben: Sie müssen den Kampf gegen die Armee der Roboter aufnehmen...
Genre:Action, Science Fiction, Thriller
Produktion:SG, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH