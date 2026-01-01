Rocky II
115 Min.Ab 12
115 Min.Ab 12
Rocky II
Nach seinem nur knapp verlorenen Kampf gegen den arroganten Box-Weltmeister Apollo Creed hängt der Underdog Rocky Balboa auf Rat der Ärzte seine Boxhandschuhe an den Nagel. Aber Presse und Fans wollen nicht auf ihren neuen Liebling verzichten und rufen immer lauter nach einem Rückkampf. Auch Champion Apollo setzt alles daran, sich als wahrer Weltmeister zu rehabilitieren und noch einmal gegen den neuen Liebling der Massen antreten zu können.
Genre:Drama
Produktion:US, 1978
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM Int. Television Distribution