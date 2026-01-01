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Rocky II

Rocky II

115 Min.Ab 12
Kabel Eins115 Min.Ab 12
Kabel Eins
Rocky II

Rocky II

Nach seinem nur knapp verlorenen Kampf gegen den arroganten Box-Weltmeister Apollo Creed hängt der Underdog Rocky Balboa auf Rat der Ärzte seine Boxhandschuhe an den Nagel. Aber Presse und Fans wollen nicht auf ihren neuen Liebling verzichten und rufen immer lauter nach einem Rückkampf. Auch Champion Apollo setzt alles daran, sich als wahrer Weltmeister zu rehabilitieren und noch einmal gegen den neuen Liebling der Massen antreten zu können.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 1978
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© MGM Int. Television Distribution