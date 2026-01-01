Rocky III - Das Auge des Tigers
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Rocky III - Das Auge des Tigers
Rocky Balboa genießt es, der Star im Boxzirkus zu sein. Es scheint niemanden zu geben, der ihn schlagen kann. So wird er immer bequemer und widmet seinen Werbeauftritten mehr Zeit als dem Training. So kommt es bald, wie es kommen muss: Sein grimmiger, schwarzer Herausforderer Clubber Lang entthront und demütigt ihn. Auch vor dem Revanchekampf fehlt Rocky wieder die nötige Form und erst, als er zu seinen Wurzeln zurückkehrt, scheint er seinen Kampfeswillen wiederzufinden.
Genre:Drama
Produktion:US, 1981
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM Int. Television Distribution