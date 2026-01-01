Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts
Ein Showkampf zwischen Rockys ehemaligem Konkurrenten, nun aber bestem Freund Apollo Creed und dem Russen Ivan Drago endet tödlich: Apollo stirbt im Boxring in Rockys Armen. Aus Rache nimmt Rocky daraufhin Dragos Herausforderung an, in Moskau gegen ihn zu kämpfen, obwohl seine Frau Adrian ihn warnt. Denn während Drago sich mit allen Mitteln der Sportmedizin in Topform bringt, reist Rocky nach Sibirien, um zu trainieren.
Genre:Drama
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution