Rogue - Im falschen Revier
90 Min.Ab 16
90 Min.Ab 16
Rogue - Im falschen Revier
Der amerikanische Reisereporter Pete McKell unternimmt zusammen mit einer Touristengruppe eine Bootsfahrt durch die Gewässer des Kakadu-Nationalparks. Nach anfänglicher Langeweile glauben die Reisenden plötzlich, ein Notsignal gesehen zu haben. Die Bootsführerin Kate entschließt sich, dem Signal nachzugehen. Ein schwerer Fehler! Denn so gerät die Gruppe in das Revier eines schlechtgelaunten Riesenkrokodils ...
Genre:Horror, Thriller
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited