Romance and Cigarettes
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Romance and Cigarettes
Musikalische Komödie der Coen-Brüder mit James Gandolfini und Susan Sarandon: Nick und seine Frau Kitty blicken auf viele gemeinsam verbrachte Jahre zurück, die drei erwachsenen Töchter sind schon lange aus dem Haus. Als Nick die attraktive Tula kennenlernt, ist es um ihn geschehen. Die Affäre zwischen den beiden bleibt nicht lange geheim, und Kitty ist außer sich vor Eifersucht.
Genre:Musikalische Komödie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Atlas Film- und Medien AG