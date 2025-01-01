Romantic Rewrite - Buchstäblich verliebt
86 Min.Ab 12
Ivy Roberts arbeitet als Lektorin für Liebesromane. Unverhofft nimmt sie einen ungewöhnlichen Auftrag an: Das nächste Buch des Krimi-Autors Reed Shepherd soll - mit Hilfe der Lektorin - eine Spur romantischer werden. Im Gegenzug bietet sich Reed als Begleitung für die Hochzeitsfeier von Ivys Schwester an. Schon bald kommen sich die beiden immer näher.
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2022
Copyrights:© OneGate Media GmbH