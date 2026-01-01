Rosamunde Pilcher: Die Muschelsucher
Rosamunde Pilcher: Die Muschelsucher
Nach einem Herzinfarkt kehrt die 63‑jährige Penelope Keeling in ihr abgelegenes Landhaus zurück – und beschließt, sich endlich den Bruchlinien ihres Lebens zu stellen. Das Gemälde Die Muschelsucher, einst von ihrem Vater geschaffen, weckt Erinnerungen an verlorene Chancen und unausgesprochene Wahrheiten. Während Penelope versucht, wieder Nähe zu ihren drei Kindern zu finden, stößt sie auf Missverständnisse und alte Verletzungen: Nancy und Noel verfolgen vor allem materielle Ziele, während Olivia ihrer Mutter zwar nahesteht, jedoch kaum Zeit für sie findet. Inmitten dieser Spannungen beginnt Penelope, ihr Leben neu zu ordnen und herauszufinden, was wirklich zählt. Eine bewegende Reise voller Wärme, Selbstreflexion und leiser Versöhnung – die Geschichte einer Frau, die den Mut findet, ihren eigenen Weg zu gehen.