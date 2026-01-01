Route 4
52 Min.Ab 12
52 Min.Ab 12
Route 4
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben - und auf Rettung, wenn er in Seenot gerät. So steht es in der Genfer Flüchtlingskonvention und im deutschen Grundgesetz. Trotzdem sind in den letzten Jahren über 20.000 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken. Die Hilfsorganisation "Sea-Eye" rettet seit Jahren Flüchtenden das Leben. "Route 4" dokumentiert die Einsätze der "Sea-Eye"-Crew auf hoher See - bewegende Momente, dramatische Rettungsaktionen und menschliche Schicksale.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben