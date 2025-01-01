Route 666
91 Min.Ab 18
Route 666
Die zwei FBI-Agenten Jack und Steph spüren den flüchtigen Zeugen Fred `Rabbit' Smith auf, der gegen einen mächtigen Mafiaboss aussagen soll. Auf dem Rückweg nehmen sie eine Abkürzung durch die Wüste Arizonas und stoßen auf eine ganz andere Gefahr. Mitten auf der Autobahn `Route 666' werden sie plötzlich von blutrünstigen Zombies angegriffen. Vor Jahren waren in der Gegend alle Mitglieder einer Chang Gang ums Leben gekommen.
Genre:Horror
18
