Ruby taucht ab
Ruby taucht ab
Fantasievolles Animationsabenteuer rund um ein Monstermädchen mit Herz: Ruby lebt mit ihrer Krakenfamilie ein ganz normales Leben mit den Sorgen und Ängsten einer jeden Teenagerin. Eines Tages erfährt sie, dass sie zur königlichen Linie mächtiger Meereskraken gehört. Unter Wasser entfacht sich Rubys volles Potential und sie lernt, zu sich selbst und ihrer Andersartigkeit zu stehen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2023
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH