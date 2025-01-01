Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ruby taucht ab

SAT.188 Min.Ab 0
SAT.1
Ruby taucht ab

Fantasievolles Animationsabenteuer rund um ein Monstermädchen mit Herz: Ruby lebt mit ihrer Krakenfamilie ein ganz normales Leben mit den Sorgen und Ängsten einer jeden Teenagerin. Eines Tages erfährt sie, dass sie zur königlichen Linie mächtiger Meereskraken gehört. Unter Wasser entfacht sich Rubys volles Potential und sie lernt, zu sich selbst und ihrer Andersartigkeit zu stehen.

Genre:
Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer, Fantasie
Produktion:
US, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH