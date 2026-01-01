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Ruinenstädte entlang der Seidenstraße | Doku

51 Min.Ab 12
Timeline Deutschland51 Min.Ab 12
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Ruinenstädte entlang der Seidenstraße | Doku

Entlang der Siedestraße in der kargen Wüstenregion Xinjiang im Nordwesten Chinas sind viele Ruinenstädte zu finden. Wissenschaftler*innen von den gut erhaltenen Ruinen begeistert und beschäftigen sich intensiv mit der Geschichte der Seidenstraße. Von Tibet bis Yunnan: „China Collection“ begibt sich in fünf Teilen auf eine bildgewaltige Exkursion durch China. Auf dem Programm stehen spannende Begegnungen mit den Menschen in Grenzregionen und jede Menge Wildlife.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71