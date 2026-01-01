Ruinenstädte entlang der Seidenstraße | Doku
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Ruinenstädte entlang der Seidenstraße | Doku
Entlang der Siedestraße in der kargen Wüstenregion Xinjiang im Nordwesten Chinas sind viele Ruinenstädte zu finden. Wissenschaftler*innen von den gut erhaltenen Ruinen begeistert und beschäftigen sich intensiv mit der Geschichte der Seidenstraße. Von Tibet bis Yunnan: „China Collection“ begibt sich in fünf Teilen auf eine bildgewaltige Exkursion durch China. Auf dem Programm stehen spannende Begegnungen mit den Menschen in Grenzregionen und jede Menge Wildlife.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71