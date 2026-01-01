Run - Du kannst ihr nicht entkommen
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Run - Du kannst ihr nicht entkommen
"American Horror Story"-Star Sarah Paulson als aufopfernde Mutter einer scheinbar schwerkranken jungen Frau: Bereits als Baby kämpfte Chloe ums Überleben - und auch jetzt muss das Mädchen viel auf sich nehmen, um ihren Alltag zu bewältigen. Sie ist auf unzählige Medikamente und einen Rollstuhl angewiesen. Stets an ihrer Seite ist ihre fürsorgliche Mutter Diane. Sie unterrichtet Chloe zu Hause und hilft ihr in allen Belangen. Doch Diane hütet ein dunkles Geheimnis.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG