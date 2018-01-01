Run The Race - Das Rennen des Lebens
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Run The Race - Das Rennen des Lebens
Zach (Tanner Stine) ist ein herausragender Athlet. Der gefeierte Football-Spieler arbeitet hart, um ein College-Stipendium zu bekommen. Denn das ist für ihn und seinen Bruder David (Evan Hofer) das Ticket in ein besseres Leben. Doch der Traum der Brüder, die, nachdem der Vater sie verlassen hat und die Mutter gestorben ist, auf sich allein gestellt sind, scheint am Ende, als sich Zach bei einem Konflikt am Knie schwer verletzt. Doch es gibt noch Hoffnung, denn David ist ein schneller Läufer und auch in der Leichtathletik gibt es Stipendien. Doch nur gemeinsam und mit dem Glauben an Gott können sie es schaffen.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2018 Reserve Entertainment