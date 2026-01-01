Runaway Romance
Runaway Romance
Amy genießt als ein begehrter Reality-TV-Star ein Leben im Rampenlicht. Eines Tages wendet sich jedoch das Blatt: Ihre Show wird abgesetzt, und ihr Freund verlässt sie. Völlig desillusioniert reist sie in eine idyllische Kleinstadt in Kentucky, in der die Bewohner andere Werte leben und Familie und Zusammenhalt an oberster Stelle stehen. Dort lernt Amy einen Architekten kennen, der ihr Leben auf den Kopf stellt.
Genre:Romanze, Drama
Produktion:US, 2020
