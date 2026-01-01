Runner Runner - Nur einer kann gewinnen
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Runner Runner - Nur einer kann gewinnen
Als junger und fast mittelloser College-Student verdient sich Richie Furst (Justin Timberlake) beim Online-Pokern recht erfolgreich Geld für sein Studium dazu. Bis er eines Tages bei einem Spiel alles verliert. Richie ist sich sicher, dass er betrogen wurde und reist nach Costa Rica, um den Betreiber der Pokerseite zur Rede zu stellen. Als er jedoch auf Ivan Block (Ben Affleck) und dessen Partnerin Rebecca Shafran (Gemma Arterton) trifft, muss Richie feststellen, dass das Charisma und die Macht von Ivan weiter reichen als gedacht. Ein gefährliches Spiel beginnt...
Genre:Krimi, Mystery, Thriller
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH